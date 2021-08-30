В Киеве заявили о новом газовом заговоре России против Украины

Глава компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон уверен, что Москва использует принцип "разделяй и властвуй" при поставках газа в Европу. Так он на своей странице в "Фейсбуке" прокомментировал новый газовый контракт между Россией и Венгрией.

"Вместо прямого маршрута Россия — Украина — Венгрия, который десятилетиями плавно поставлял газ Венгрии, теперь газ пойдёт по маршруту Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия — Венгрия, намного дольше", — пишет Сергей Макогон.

По его мнению, договор России с Венгрией основывается на политической, а не на экономической целесообразности. "Газпром" якобы скрывает транспортные расходы в конечной цене на газ для Европы, чтобы "полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и военное давление на Украину".