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Лайф публикует видео столкновения скорой помощи и мотоцикла на юго-западе Москвы

В результате автомобильной аварии никто не погиб. Пострадало три человека, в том числе медики.

30 августа, 19:50

Лайф публикует видео столкновения скорой помощи и мотоцикла на юго-западе Москвы. Видео © LIFE

На юго-западе Москвы на пересечении улиц Обручева и Профсоюзной столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл. От удара медицинский фургон вылетел на полосу встречного движения и зацепил ещё несколько машин. Судя по кадрам Лайфа, машина скорой помощи ехала на красный сигнал светофора, в это время мотоциклист двигался на зелёный свет по улице Профсоюзной и столкнулся с ней на перекрестке.

По предварительным данным, пострадали мотоциклист, а также водитель и фельдшер из скорой. У первого перелом пальца руки, у второго перелом шейных позвонков, у третьего перелом костей таза, передаёт ТАСС.

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А крупная авария с участием четырёх автомобилей произошла на региональной трассе Минеральные Воды — Кочубей. Там погибло пять человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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