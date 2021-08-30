Лайф публикует видео столкновения скорой помощи и мотоцикла на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы на пересечении улиц Обручева и Профсоюзной столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл. От удара медицинский фургон вылетел на полосу встречного движения и зацепил ещё несколько машин. Судя по кадрам Лайфа, машина скорой помощи ехала на красный сигнал светофора, в это время мотоциклист двигался на зелёный свет по улице Профсоюзной и столкнулся с ней на перекрестке.