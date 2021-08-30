Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества

Представители "гейской цивилизации" бывают душевнее, сердечнее, чем некоторые верующие мужчины, которые "проявляют шовинистические настроения в отношении женщин", заявил в разговоре с Лайфом актёр Никита Джигурда. Так артист прокомментировал угрозы движения "Мужское государство" в адрес "Тануки". Ранее в блогах сети ресторанов был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После этого на суши-заведения обрушился шквал критики.

Актёр признался, что толерантно относится к представителям секс-меньшинств, при этом подчеркнул уверенность в непреложности нормы, закреплённой в Конституции РФ, где сказано, что семья — это союз мужчины и женщины.

"Меня моя супруга научила быть толерантным. Я против разборок вне закона, если данный товарищ (лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков. — Прим. Лайфа) хочет разбираться с ними вне закона каким-то образом, это неправильно. Пусть подаёт в суд за пропаганду и так далее. Что касается цвета кожи, национальности, вероисповедания, мне однозначно ясно, что все мы — земляне и не важна национальность, вероисповедание и ориентация, потому что есть супер талантливые геи, их личная жизнь — это их личная жизнь", — сказал нам Джигурда.

Собеседник отметил, что с осторожностью и опаской относится к всякого рода разборкам.

"Часто бывает так, что представители гейской цивилизации душевнее, сердечнее, чем ортодокс-мужчины, которые очень часто проявляют шовинистические настроения в отношении женщин", — указал Никита Джигурда.

Он признался, что в этом вопросе придерживается золотой середины. Актёр подчеркнул, что "люди придут к пониманию того, что каким создал Творец этот мир Адама и Евы, мужчины и женщины, тем это и закончится".