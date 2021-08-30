Сеть ресторанов "Тануки" обратилась в полицию из-за угроз и сообщений о минировании
Руководство заведений считает, что всему виной движение "Мужское государство", но в Сети многие сочли происходящее затянувшейся пиар-акцией.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после угроз движения "Мужское государство" и ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков.
Конфликт начался после того, как в соцсетях "Тануки" был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. "Мужское государство" ответило на это критикой и призвало сторонников добиться исключения ресторанов из сети "Яндекс. Еды", пока "Тануки" не зачистит свой инстаграм от неугодных постов и не "принесёт извинения перед всеми представителями русской нации за то, что навязывали чуждые им ценности".
Ответ от "Тануки" последовал сегодня. Компания обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой обратить внимание на личный блог основателя "Мужского государства". Контент, который публикует Поздняков на своем канале, представители "Тануки" назвали экстремистским и разжигающим ненависть.
"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим", — говорится в сообщении сети ресторанов в "Инстаграме".
Мнение интернет-пользователей на фоне данного конфликта разделилось. Некоторые поддерживают "Тануки" и призывают сеть ресторанов "не прогибаться" перед требованиями Позднякова, другие считают, что владельцам любого бизнеса в России стоит воздержаться от любой симпатии в адрес ЛГБТ-сообщества, чтобы не попасть под закон о пропаганде. Третьи же уверены, что происходящее — это масштабная пиар-акция, которую компания "Тануки" и сама могла заказать "Мужскому государству".
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