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Сеть ресторанов "Тануки" обратилась в полицию из-за угроз и сообщений о минировании

Руководство заведений считает, что всему виной движение "Мужское государство", но в Сети многие сочли происходящее затянувшейся пиар-акцией.

30 августа, 17:02

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после угроз движения "Мужское государство" и ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков.

Конфликт начался после того, как в соцсетях "Тануки" был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. "Мужское государство" ответило на это критикой и призвало сторонников добиться исключения ресторанов из сети "Яндекс. Еды", пока "Тануки" не зачистит свой инстаграм от неугодных постов и не "принесёт извинения перед всеми представителями русской нации за то, что навязывали чуждые им ценности".

Ответ от "Тануки" последовал сегодня. Компания обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой обратить внимание на личный блог основателя "Мужского государства". Контент, который публикует Поздняков на своем канале, представители "Тануки" назвали экстремистским и разжигающим ненависть.

"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим", — говорится в сообщении сети ресторанов в "Инстаграме".

Курьеры против клиентов. Домогательства, доставка испражнений — далеко зашло

Курьеры против клиентов. Домогательства, доставка испражнений — далеко зашло

Мнение интернет-пользователей на фоне данного конфликта разделилось. Некоторые поддерживают "Тануки" и призывают сеть ресторанов "не прогибаться" перед требованиями Позднякова, другие считают, что владельцам любого бизнеса в России стоит воздержаться от любой симпатии в адрес ЛГБТ-сообщества, чтобы не попасть под закон о пропаганде. Третьи же уверены, что происходящее — это масштабная пиар-акция, которую компания "Тануки" и сама могла заказать "Мужскому государству".

Ранее Лайф рассказывал о скандале, связанном с размещённой пиарщиками "Вкусвилла" рекламной фотографией семьи открытых лесбиянок. Мы разобрались в истинных причинах появления скандальной рекламы и особенностях бизнеса основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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