Сеть ресторанов "Тануки" обратилась в полицию из-за угроз и сообщений о минировании

Сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после угроз движения "Мужское государство" и ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков.

Конфликт начался после того, как в соцсетях "Тануки" был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. "Мужское государство" ответило на это критикой и призвало сторонников добиться исключения ресторанов из сети "Яндекс. Еды", пока "Тануки" не зачистит свой инстаграм от неугодных постов и не "принесёт извинения перед всеми представителями русской нации за то, что навязывали чуждые им ценности".

Ответ от "Тануки" последовал сегодня. Компания обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой обратить внимание на личный блог основателя "Мужского государства". Контент, который публикует Поздняков на своем канале, представители "Тануки" назвали экстремистским и разжигающим ненависть.

"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим", — говорится в сообщении сети ресторанов в "Инстаграме".