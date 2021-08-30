Запланированный на осень ЧМ по хоккею с мячом перенесли во второй раз
Однако место проведения турнира не изменится — игры пройдут на "Байкал-арене" в Иркутске.
Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске в октябре, вновь перенесли. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди.
Место проведения турнира не изменилось, однако теперь он запланирован на осень 2022 года. Матчи пройдут в новом ледовом дворце "Байкал-арена". Стоит отметить, что чемпионат мира был перенесён во второй раз, ведь изначально Иркутск должен был принять турнир весной 2020-го, однако тогда даты проведения изменили из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, исполнительный комитет федерации принял решение не проводить любые международные турниры до конца текущего года. При этом каждый участник соревнований следующего года должен быть вакцинирован против CoViD-19 и иметь в наличии сертификат о прививках.
Ранее Лайф рассказывал, что Российская премьер-лига перенесла матчи шестого тура по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, который считает, что это поможет национальной команде лучше подготовиться к предстоящим играм.
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