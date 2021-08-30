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Запланированный на осень ЧМ по хоккею с мячом перенесли во второй раз

Однако место проведения турнира не изменится — игры пройдут на "Байкал-арене" в Иркутске.

30 августа, 16:54
<p>Фото © <a href="http://www.rusbandy.ru/news/15220/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация хоккея с мячом России</a></p>

Фото © Федерация хоккея с мячом России

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске в октябре, вновь перенесли. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди.

Место проведения турнира не изменилось, однако теперь он запланирован на осень 2022 года. Матчи пройдут в новом ледовом дворце "Байкал-арена". Стоит отметить, что чемпионат мира был перенесён во второй раз, ведь изначально Иркутск должен был принять турнир весной 2020-го, однако тогда даты проведения изменили из-за пандемии коронавируса.

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Кроме того, исполнительный комитет федерации принял решение не проводить любые международные турниры до конца текущего года. При этом каждый участник соревнований следующего года должен быть вакцинирован против CoViD-19 и иметь в наличии сертификат о прививках.

Ранее Лайф рассказывал, что Российская премьер-лига перенесла матчи шестого тура по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, который считает, что это поможет национальной команде лучше подготовиться к предстоящим играм.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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