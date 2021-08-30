В Госдуме рассказали о влиянии игр на протестные настроения молодёжи
По словам Василия Пискарёва, сервера и сайты с запрещённым контентом создаются и размещаются за пределами РФ.
Василий Пискарёв. Фото © Сайт Госдумы
Для изменения настроения российской молодёжи в отношении выборов зарубежные политтехнологи используют игровые формы, схожие с теми, что применялись в группах смерти, склоняющих подростков к суициду. Использование таких форм в других сферах жизни называется геймификация, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
"Мы стали свидетелями публикации призывов выйти на незаконную акцию в единый день голосования: "Разбуди меня в 08:09. Я в игре". Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в группах смерти", — сказал парламентарий, напомнив, что их результатом стала волна детских самоубийств.
Сервера и сайты с запрещённым контентом, уточнил Пискарёв, создаются и размещаются за пределами РФ. А помимо этого для воздействия на молодых людей используются онлайн-игры, в которых закладываются установки, определяющие будущее поведение подростков. Эти технологии имеют цель вызвать возмущение, страх и агрессию, что подтверждают психологи, добавил депутат.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о масштабной системе видеонаблюдения на выборах. По её словам, на думском голосовании будет вестись трансляция на портал, доступ к которому получат все партии. При этом в видеозаписи предусмотрена возможность не только просмотра, но и перемотки.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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