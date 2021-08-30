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Аксёнов назвал ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора в Крыму катастрофической

Для контроля за санитарным состоянием территорий глава Крыма лично посетил города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию.

30 августа, 16:09
<p>Фото © <a href="https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/4811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глава Республики Крым </a></p>

Фото © Глава Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов счёл катастрофической ситуацию с уборкой улиц на полуострове и вывозом твёрдых коммунальных отходов. Он обсудил этот вопрос во время рабочей встречи, на которой присутствовал и министр ЖКХ региона Сергей Донец, сообщается на сайте регионального правительства.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов", — отметил Сергей Аксёнов.

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Для контроля Аксёнов лично посетил Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. Глава Крыма указал на большое количество строительного мусора и навалы сухих веток, а также отметил невыполнение графика вывоза отходов в городах. Он особо подчеркнул, что теперь контрольные выезды для оценки качества уборки будут совершаться постоянно. Все данные будут фиксироваться и по итогам будут делаться организационные выводы, отрезал Аксёнов, напомнив, что ответственность за санитарное состояние в муниципалитетах несут главы администраций. По его словам, только личная заинтересованность руководителей позволит наладить эффективную работу в этом направлении.

"При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны. В таком случае на их места найдутся другие грамотные и квалифицированные специалисты", — дополнил Аксёнов.

Ранее в Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова. По версии властей региона, именно он заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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