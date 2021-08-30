Всем учителям и педагогам в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей к началу учебного года

На выплату могут рассчитывать свыше 120 тысяч человек, которые работают с ребятами в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и лагерях.