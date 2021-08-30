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Всем учителям и педагогам в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей к началу учебного года

На выплату могут рассчитывать свыше 120 тысяч человек, которые работают с ребятами в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и лагерях.

30 августа, 15:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Все учителя Санкт-Петербурга к началу учебного года получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По данным администрации, всего на выплату могут рассчитывать свыше 120 тысяч человек, среди которых педагоги дополнительного образования, школьные психологи, преподаватели музыкальных и спортивных школ, а также все, кто непосредственно работает с детьми в школах, детсадах, колледжах, дворцах творчества и лагерях. А классные руководители вдобавок получат ещё по пять тысяч рублей. По словам Беглова, Петербург последовательно проводит заданную президентом линию на поддержку семьи и школы.

Голикова: 99,5% детей получили единовременную "школьную" выплату

Голикова: 99,5% детей получили единовременную "школьную" выплату

А ранее были названы сроки перечисления выплат десяти тысяч рублей пенсионерам. Соответствующее предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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