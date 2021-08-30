Дегтярёв указал на важность просвещения молодёжи о Хабаровском процессе

В рамках форума "Хабаровский процесс", который состоится 6–7 сентября в Хабаровске, молодое поколение сможет узнать об этом событии, что очень важно для патриотического воспитания. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Документальное наследие Хабаровского процесса выходит за рамки одного события и имеет беспрецедентное значение для понимания в целом места Дальневосточного региона в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Проведение форума — это возможность рассказать молодому поколению о том, что такое Хабаровский процесс. Это важно для патриотического воспитания", — приводит его слова пресс-служба краевого правительства.

Также на форуме пройдёт презентация выставки рассекреченных архивных документов ФСБ РФ и регионального МВД, посвящённых Хабаровскому процессу. Его история имеет непосредственную связь с решением вопросов обеспечения национальной безопасности нашей страны и защиты интересов на международной арене, добавил Дегтярёв.

Хабаровский процесс — это суд над группой бывших военнослужащих Квантунской армии, прошедший 25–30 декабря 1949 года. Он стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.