Дегтярёв указал на важность просвещения молодёжи о Хабаровском процессе
Этот суд стал выражением принципиальной позиции СССР в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.
Михаил Дегтярёв. Фото © Правительство Хабаровского края
В рамках форума "Хабаровский процесс", который состоится 6–7 сентября в Хабаровске, молодое поколение сможет узнать об этом событии, что очень важно для патриотического воспитания. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
"Документальное наследие Хабаровского процесса выходит за рамки одного события и имеет беспрецедентное значение для понимания в целом места Дальневосточного региона в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Проведение форума — это возможность рассказать молодому поколению о том, что такое Хабаровский процесс. Это важно для патриотического воспитания", — приводит его слова пресс-служба краевого правительства.
Также на форуме пройдёт презентация выставки рассекреченных архивных документов ФСБ РФ и регионального МВД, посвящённых Хабаровскому процессу. Его история имеет непосредственную связь с решением вопросов обеспечения национальной безопасности нашей страны и защиты интересов на международной арене, добавил Дегтярёв.
Хабаровский процесс — это суд над группой бывших военнослужащих Квантунской армии, прошедший 25–30 декабря 1949 года. Он стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.
А ранее ФСБ рассекретила планы Японии об оккупации СССР. Так, военная политика Страны восходящего солнца предусматривала захват территории СССР в Сибири и на Дальнем Востоке. Подобный сценарий считался настолько осуществимым, что уже вырабатывались конкретные планы по управлению территориями.
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