В США учительница предложила школьникам присягнуть на верность флагу ЛГБТ

Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021

В американском штате Калифорния учительница из школьного округа Ньюпорт-Меса Кристина Питцен предложила детям принести клятву верности флагу ЛГБТ. Об этом она рассказала в "Тиктоке", сообщает Fox News.

Отмечается, что, когда класс произносил клятву верности американскому флагу, один из учеников спросил учительницу, куда смотреть, ведь в кабинете нет флага США.

"Я говорю этому ребёнку: "У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть". А он вроде оглядывается и спрашивает: "О, этот?", и указывает на флаг гордости", — призналась Питцен.

По её словам, она ранее сняла американский флаг. Педагог сделала это из-за "невнятных действий властей", за которые ей было неудобно во время пандемии. А само происходящее в классе учительница сняла на телефон и опубликовала в Сети. Питцен также упомянула, что не заставляла несовершеннолетних участвовать в демонстрации верности флагу.

"Я всегда говорю своему классу: вставайте, если вам хочется, не стойте, если вам хочется, говорите слова, если хотите, вам не нужно говорить слова", — отметила Питцен.

По словам районного сотрудника по связям с общественностью Аннет Франко, в настоящий момент ведётся расследование данного инцидента. Другой информации относительно ситуации не приводится.

Вместе с этим гневный комментарий под записью с учительницей в "Твиттере" оставил экс-директор национальной разведки Рик Гренелл. Он заявил, что родители, прежде чем отдавать своих детей на учёбу, должны узнать, что Питцен за человек.

"Почему родители отдают своих детей тому, кого они не знают? Я бы хотел поговорить с людьми, которые думают, что это хорошо!" — недоумевает Гренелл.