НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Nord Stream 2 может обжаловать решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Ранее компания, являющаяся оператором трубопровода, проиграла дело об освобождении проекта от требований Газовой европейской директивы.

30 августа, 15:48
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/loading-a-fallpipe-vessel-for-preparatory-rock-placement-679/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", собирается обжаловать решение суда ФРГ об отказе вывести трубопровод из-под действия Газовой европейской директивы. Об этом говорится в отчёте "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

"25 августа 2021 года фирме Nord Stream 2 AG было отказано в удовлетворении её требований. В настоящий момент компания изучает решение на предмет возможного обжалования", — цитирует ТАСС текст документа.

В Кремле прокомментировали решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

В Кремле прокомментировали решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Напомним, ранее стало известно, что фирма Nord Stream 2 AG проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Экс-замминистра обороны Польши "обнаружил" у России "Северный поток – 3"

сегодня в 14:43

Венгрия договорилась о продлении газового соглашения с Россией на 15 лет

сегодня в 13:05

На Украине живодёры набили кошке на ушах татуировки с нацистской символикой

сегодня в 16:52

В Москве презентовали учебники истории под редакцией Мединского

сегодня в 17:03

Сеть ресторанов "Тануки" обратилась в полицию из-за угроз и сообщений о минировании

сегодня в 17:02

Новости партнеров

Layer 1