Nord Stream 2 может обжаловать решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", собирается обжаловать решение суда ФРГ об отказе вывести трубопровод из-под действия Газовой европейской директивы. Об этом говорится в отчёте "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

"25 августа 2021 года фирме Nord Stream 2 AG было отказано в удовлетворении её требований. В настоящий момент компания изучает решение на предмет возможного обжалования", — цитирует ТАСС текст документа.

Напомним, ранее стало известно, что фирма Nord Stream 2 AG проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.