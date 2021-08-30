Цена газа в Европе превысила рекордные $600 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе продолжает расти и в ходе торгов в понедельник подскочила до рекордных отметок. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4,3% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за тысячу киловатт-час, что эквивалентно $600 за тысячу кубометров, передаёт РБК.

Цена газа на спотовом рынке Европы также демонстрирует рост. Стоимость контракта "на день вперёд" с поставкой во вторник на том же голландском TTF достигла 580 долларов, приблизившись к рекордному значению.

На прошлой неделе цена газа в Европе упала до 483 долларов за тысячу кубов после заявления "Газпрома" о прокачке газа по "Северному потоку – 2". Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.