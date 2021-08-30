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Цена газа в Европе превысила рекордные $600 за тысячу кубометров

Высокую стоимость поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы.

30 августа, 15:56

Фото © Pexels

Стоимость газа в Европе продолжает расти и в ходе торгов в понедельник подскочила до рекордных отметок. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4,3% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за тысячу киловатт-час, что эквивалентно $600 за тысячу кубометров, передаёт РБК.

Цена газа на спотовом рынке Европы также демонстрирует рост. Стоимость контракта "на день вперёд" с поставкой во вторник на том же голландском TTF достигла 580 долларов, приблизившись к рекордному значению.

Цена газа в Европе упала после заявления "Газпрома" о "Северном потоке – 2"

Цена газа в Европе упала после заявления "Газпрома" о "Северном потоке – 2"

На прошлой неделе цена газа в Европе упала до 483 долларов за тысячу кубов после заявления "Газпрома" о прокачке газа по "Северному потоку – 2". Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.

Ранее политолог рассказал о возможностях России в случае отказа Украины в транзите газа. Владимир Оленченко отметил, что РФ готова пользоваться этой линией транспортировки топлива, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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