В Пентагоне назвали незаконной утечкой информацию СМИ о подготовке США к терактам в Кабуле

В Министерстве обороны США произошла незаконная утечка информации о подготовке американских военных к терактам в Кабуле за сутки до взрывов 26 августа. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее газета Politico опубликовала материал, в котором говорилось о том, что глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал военнослужащих о подготовке к "событию с массой жертв". По данным издания, это произошло за сутки до самоподрыва террориста-смертника у ворот аэропорта в Кабуле.

"Я не собираюсь обсуждать материалы прессы, которые были получены в результате незаконной утечки секретной информации, носящей деликатный характер, здесь, в Пентагоне", — заявил Кирби журналистам, которые попросили его прокомментировать эти сведения.

Напомним, в Пентагоне накануне заявили, что 29 августа США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* намеревались совершить теракт. По данным СМИ, в результате удара погибло 12 человек, в том числе несколько детей.

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