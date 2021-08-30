Основатель "Белорусского КВН" оценил решение МВД признать пребывание комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"
Шутку "о русских и фекалиях" стендапер мог бы рассказать друзьям в курилке, но никак не выносить на большую телевизионную аудиторию, убеждён Андрей Муковозчик.
Идрак Мирзализаде. Скриншот © Instagram / idrak.m
Основатель объединения "Белорусский КВН" Андрей Муковозчик прокомментировал новость о том, что МВД РФ признало пребывание комика Идрака Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным".
Юморист считает, что неуместная шутка Мирзализаде поставила крест на его карьере в РФ, поскольку комик с точки зрения стендапа так и не понял важную вещь. Речь идёт об аудитории, которой можно или нельзя говорить те или иные вещи. По мнению Муковозчика, матерный анекдот подходит исключительно для рассказа другу в курилке и не более того.
"И этот же анекдот нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше. И его категорически нельзя выносить на большую телевизионную аудиторию. Вопрос не в том, шутка это или нет. Вопрос в том, где и что можно говорить. Даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики", — приводит RT слова создателя "Белорусского КВН".
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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.
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