Основатель "Белорусского КВН" оценил решение МВД признать пребывание комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"

Юморист считает, что неуместная шутка Мирзализаде поставила крест на его карьере в РФ, поскольку комик с точки зрения стендапа так и не понял важную вещь. Речь идёт об аудитории, которой можно или нельзя говорить те или иные вещи. По мнению Муковозчика, матерный анекдот подходит исключительно для рассказа другу в курилке и не более того.

"И этот же анекдот нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше. И его категорически нельзя выносить на большую телевизионную аудиторию. Вопрос не в том, шутка это или нет. Вопрос в том, где и что можно говорить. Даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики", — приводит RT слова создателя "Белорусского КВН".