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В Бразилии грабители банка сделали из заложников живые щиты для защиты от полиции, привязав к авто

В результате налёта погибло три человека, в том числе один злоумышленник. Трое госпитализированы с пулевыми ранениями, одному ампутировали ноги. Жителей призвали оставаться в закрытых помещениях.

30 августа, 16:22

Фото © Twitter / yurimacri

Грабители банка в Бразилии привязали заложников к машинам для защиты от полиции. Видео © Twitter / yurimacri

В городе Арасатубе в Бразилии грабители захватили заложников в банке и использовали их в качестве живых щитов, чтобы скрыться от полиции. Об этом сообщил местный журналист в "Твиттере", опубликовав кадры погони со стрельбой.

На ролике видно, как проезжают машины. На первом автомобиле люди привязаны к крыше и капоту, а на втором заложник закреплён напротив лобового стекла. Вместе с этим слышны звуки выстрелов.

"Во время побега заложников привязали к машинам. Попытка предотвратить любую контратаку полиции на группу. Боже, храни этих людей и всю Арасатубу. По предварительным данным, все отделения банка в центре подверглись обыску", — написал журналист.

Также Би-би-си со ссылкой на официальные лица сообщает, что в ходе налёта на банк погибли трое, в том числе один из злоумышленников. Одну из жертв нападавшие убили, увидев, что их снимают. А женщину и одного подозреваемого ликвидировали в столкновении с полицией за пределами города, когда члены банды пытались бежать. Также один человек был доставлен в больницу с серьёзными ранениями. Пострадавший проезжал на велосипеде, когда сработало одно из взрывных устройств, заложенных грабителями. Мужчине ампутировали обе ноги. Ещё три человека находятся в больнице с пулевыми ранениями. Первоначально полиция указывала, что число нападавших превышало 50, но позднее информация была скорректирована — налёт совершила группа из 15–20 человек.

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Отмечается, что в городе заложено по меньшей мере 14 бомб. Из-за этого жителей призвали оставаться в закрытых помещениях, пока все взрывные устройства не обезвредят. Вместе с этим полиция заявила об аресте трёх подозреваемых.

В начале августа в Москве двое неизвестных ограбили отделение микрофинансовой организации. По данным столичного главка МВД, при нападении никто не пострадал.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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