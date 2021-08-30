Евросоюз вычеркнул США из списка разрешённых для поездок во время пандемии стран
Также исключены Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово. Кроме того, в перечне стран, откуда Евросоюз рекомендует позволить несущественные выезды, остаётся 18 государств.
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Совет Евросоюза исключил США и ещё четыре государства, а также Косово из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Об этом сообщается на сайте совета.
"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка", — говорится в документе.
К слову, на данный момент в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить осуществлять несущественные выезды, представлено 18 государств, в том числе Молдавия, Сербия и Украина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ведёт с ЕС предметный и профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Дипломат также подчеркнул, что Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с РФ взаимного признания данных сертификатов.
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