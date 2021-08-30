Евросоюз вычеркнул США из списка разрешённых для поездок во время пандемии стран

Совет Евросоюза исключил США и ещё четыре государства, а также Косово из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Об этом сообщается на сайте совета.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка", — говорится в документе.

К слову, на данный момент в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить осуществлять несущественные выезды, представлено 18 государств, в том числе Молдавия, Сербия и Украина.