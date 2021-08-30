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На Украине живодёры набили кошке на ушах татуировки с нацистской символикой

Местные жители стерилизовали животное, успевшее родить пятерых котят, и теперь ищут семейству новых хозяев.

30 августа, 16:52
<p>Фото © Facebook / Елена Таран</p>

Фото © Facebook / Елена Таран

Зооволонтёры обнаружили в украинском Херсоне на первый взгляд обычную бездомную кошку, однако на её ушах были набиты татуировки с нацистской символикой. Снимками в соцсетях поделилась местная жительница Елена Таран.

"Это дитё весной было подброшено кем-то в подъезд, потом скиталось по подъездам и осело на пятачке уродов, которые самоутвердились за счёт беззащитного, полуторакилограммового котёнка-девочки. Они сделали ей татуировки в виде фашистских символов. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа! Это разве смешно?" — написала она.

После появления на какое-то время животное пропало, а нашли горожане её уже с пятью котятами. Таран также добавила, что кошку стерилизовали и вернули к котятам. Теперь волонтёры ищут семейству новых хозяев.

В Екатеринбурге скончался кот, брошенный хозяйкой в аэропорту

В Екатеринбурге скончался кот, брошенный хозяйкой в аэропорту

Пользователи пришли в ужас от увиденного и назвали тех, кто набил животному тату, живодёрами. Некоторые также выразили опасения, что другие неадекватные люди могут убить питомца, увидев подобную символику.

Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге задержали шутников, которые пугали прохожих отрубленной головой косули. Выяснилось, что животное они сбили на дороге за городом и забрали с собой в качестве трофея.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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