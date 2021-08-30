На Украине живодёры набили кошке на ушах татуировки с нацистской символикой

Зооволонтёры обнаружили в украинском Херсоне на первый взгляд обычную бездомную кошку, однако на её ушах были набиты татуировки с нацистской символикой. Снимками в соцсетях поделилась местная жительница Елена Таран.

"Это дитё весной было подброшено кем-то в подъезд, потом скиталось по подъездам и осело на пятачке уродов, которые самоутвердились за счёт беззащитного, полуторакилограммового котёнка-девочки. Они сделали ей татуировки в виде фашистских символов. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа! Это разве смешно?" — написала она.

После появления на какое-то время животное пропало, а нашли горожане её уже с пятью котятами. Таран также добавила, что кошку стерилизовали и вернули к котятам. Теперь волонтёры ищут семейству новых хозяев.

Пользователи пришли в ужас от увиденного и назвали тех, кто набил животному тату, живодёрами. Некоторые также выразили опасения, что другие неадекватные люди могут убить питомца, увидев подобную символику.