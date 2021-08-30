Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая
В документе среди прочего говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи.
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой прописан призыв к движению "Талибан"* обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. За проголосовало 13 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.
Также в документе есть пункт об активизации усилий по предоставлению гуманитарной помощи населению Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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