В Китае выдвинули новую версию появления коронавируса

В Китае озвучили новую версию появления в стране коронавируса. Согласно ей, первая вспышка CoViD-19 на рынке морепродуктов в Ухани в конце 2019 года была вызвана завозом вируса из-за рубежа на замороженных продуктах. К такому выводу, как сообщает сообщает газета Global Times, пришли эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что летом 2020 года наблюдались лишь эпизодические вспышки коронавируса в Пекине и Даляне. Туда также поставлялись замороженные продукты из разных частей мира, в том числе из Европы и США.

Как пишет издание, гипотезу об импорте коронавируса с замороженными продуктами выдвинула сама газета The Global Times после посещения репортёрами города Ухань, бесед с продавцами и вирусологами. Впоследствии она привлекла внимание учёных как в Китае, так и за рубежом. Те допустили возможность такого способа передачи коронавируса.

"Мы провели эпидемиологические исследования... и подтвердили, что вирус был завезён из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — заявила представительница центра по контролю и профилактике заболеваний Ма Хуэйлай.

По словам её коллеги Лю Цзюня, в природе существует несколько мест, где мог бы существовать новый коронавирус, и Ухань якобы находится слишком далеко от них, чтобы заражение его жителей произошло естественным путём.