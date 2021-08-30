Генпрокуратура выявила рекорд по коррупционным преступлениям в России за последние восемь лет

За семь месяцев 2021 года в России выявили максимальное за последние восемь лет количество преступлений коррупционной направленности — 24,5 тысячи. Половина из них приходится на взятки, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Так, согласно отчёту ведомства "О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года", в прошлом году преступлений коррупционного характера в стране было меньше на 16,5%. Например, в Санкт-Петербурге в этом году взяток стало больше в пять раз. И хоть сами суммы незаконных поборов небольшие, на 26% увеличилось число податей меньше 10 тысяч рублей, а общий ущерб от них значительно вырос.

"К августу размер ущерба, причинённого преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечают в Генпрокуратуре.

При этом за 2021 год выросла и сумма возмещённого ущерба. В прошлом году она составляла 3,5 миллиарда рублей, в этом — 9,9 миллиарда рублей, речь идёт об изъятии имущества. В России в целом продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности.