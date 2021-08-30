НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокуратура выявила рекорд по коррупционным преступлениям в России за последние восемь лет

К августу размер причинённого подобными правонарушениями ущерба увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

30 августа, 18:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За семь месяцев 2021 года в России выявили максимальное за последние восемь лет количество преступлений коррупционной направленности — 24,5 тысячи. Половина из них приходится на взятки, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Так, согласно отчёту ведомства "О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года", в прошлом году преступлений коррупционного характера в стране было меньше на 16,5%. Например, в Санкт-Петербурге в этом году взяток стало больше в пять раз. И хоть сами суммы незаконных поборов небольшие, на 26% увеличилось число податей меньше 10 тысяч рублей, а общий ущерб от них значительно вырос.

"К августу размер ущерба, причинённого преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечают в Генпрокуратуре.

При этом за 2021 год выросла и сумма возмещённого ущерба. В прошлом году она составляла 3,5 миллиарда рублей, в этом — 9,9 миллиарда рублей, речь идёт об изъятии имущества. В России в целом продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности.

Ранее Лайф писал, что ФСБ накрыла в Москве преступную банду ритуальщиков и полицейских. По данным следствия, правоохранители регулярно получали взятки от представителей похоронного агентства за предоставление информации служебного характера. Все фигуранты дела арестованы.

Прокурор запросил 13 лет строгого режима для экс-главы МВД по Коми

Прокурор запросил 13 лет строгого режима для экс-главы МВД по Коми

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В РФ признали нежелательной деятельность четырёх религиозных организаций Латвии и Украины

23 августа, 13:38

В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 23 июня

сегодня в 08:45

19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков

сегодня в 13:59

"Жила с адскими болями год": Боня показала на видео, как с помощью молотка вылечить позвоночник

сегодня в 18:35

"Суперновелл нет": В Минпросвещения раскрыли, планируют ли менять ЕГЭ

сегодня в 18:13

Новости партнеров

Layer 1