Суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 27 миллионов рублей долга их обанкротившейся киностудии

В Москве суд отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали около 27 миллионов рублей с певицы Глюкозы и её супруга — председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро" Александра Чистякова — из-за долгов их обанкротившейся киностудии "Система-А".

Как пишет РИА "Нововсти" со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел, суд, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков, семьи Чистяковых и их бизнес-партнёра по "Системе-А" Сергея Лубинецкого, решил отправить дело на очередное рассмотрение.

Саму киностудию звёздной пары признали банкротом ещё в ноябре 2017 года. Дело о банкротстве прекратили в 2019 году, однако с некоторыми кредиторами чета всё же не расплатилась. После этого компания "Наше кино" подала заявление, чтобы привлечь к ответственности за долги ключевых лиц киностудии. Следующее заседание назначено на конец сентября.