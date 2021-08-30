Суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 27 миллионов рублей долга их обанкротившейся киностудии
По результатам рассмотрения жалоб ответчиков дело было направлено на новое рассмотрение.
Наталья Чистякова-Ионова. Фото © Instagram / glukozamusic
В Москве суд отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали около 27 миллионов рублей с певицы Глюкозы и её супруга — председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро" Александра Чистякова — из-за долгов их обанкротившейся киностудии "Система-А".
Как пишет РИА "Нововсти" со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел, суд, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков, семьи Чистяковых и их бизнес-партнёра по "Системе-А" Сергея Лубинецкого, решил отправить дело на очередное рассмотрение.
Саму киностудию звёздной пары признали банкротом ещё в ноябре 2017 года. Дело о банкротстве прекратили в 2019 году, однако с некоторыми кредиторами чета всё же не расплатилась. После этого компания "Наше кино" подала заявление, чтобы привлечь к ответственности за долги ключевых лиц киностудии. Следующее заседание назначено на конец сентября.
А ранее Глюкоза проиграла битву нарядов с Меган Фокс из-за двух деталей, которые испортили "голое платье". Исполнительница хитов "Невеста" и "Малыш" посостязалась со звездой "Трансформеров", но выбор пользователей оказался не в её пользу.
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