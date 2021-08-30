Журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-м году жизни

Журналист-международник, востоковед Всеволод Овчинников скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает "Российская газета", где в последние годы он вёл постоянную рубрику "Путешествия Всеволода Овчинникова". Его неслучайно называли одним из основоположников российской страноведческой журналистики: он простым и доступным языком рассказывал читателям о жизни стран, в которых работал, о нравах и обычаях их жителей.

"Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста", — говорится в сообщении издания.

Всеволод Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда", был её собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а в 1979–1992 годах был одним из ведущих еженедельной передачи "Международная панорама" на Центральном телевидении СССР. Его книги "Ветка сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании стали настольными для многих поколений читателей. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России", кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, ордена Дружбы, ордена Трудового Красного Знамени и других наград.