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Журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-м году жизни

Его называли одним из основоположников российской страноведческой журналистики: Овчинников простым и доступным языком рассказывал читателям о жизни других государств, о нравах и обычаях их жителей.

30 августа, 17:34

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Журналист-международник, востоковед Всеволод Овчинников скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает "Российская газета", где в последние годы он вёл постоянную рубрику "Путешествия Всеволода Овчинникова". Его неслучайно называли одним из основоположников российской страноведческой журналистики: он простым и доступным языком рассказывал читателям о жизни стран, в которых работал, о нравах и обычаях их жителей.

"Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста", — говорится в сообщении издания.

Всеволод Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда", был её собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а в 1979–1992 годах был одним из ведущих еженедельной передачи "Международная панорама" на Центральном телевидении СССР. Его книги "Ветка сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании стали настольными для многих поколений читателей. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России", кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, ордена Дружбы, ордена Трудового Красного Знамени и других наград.

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В конце июня Лайф сообщал о смерти Анатолия Лысенко. Известный советский и российский телевизионный журналист, возглавлявший ОРТ, скончался в возрасте 84 лет. А прошлым летом умер известный ведущий прогноза погоды на НТВ, географ-гидролог Александр Беляев. Он был болен раком и не дожил до 72 лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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