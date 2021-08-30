Певица Слава возвращается к гастрольной жизни. Она единственная представительница российского шоубиза, кто перенёс коронавирус дважды. Как эта особенность отразилась на её жизни, Слава рассказала в интервью сайту kp.ru.

Артистка вспоминает, что первый раз она переболела CoViD-19 после локдауна. Тогда исполнительница пролежала две недели с высокой температурой. Второй раз болезнь прошла для неё почти бессимптомно, но последствия ковида дают о себе знать.

"Бывают моменты, когда память отшибает, поэтому на гастроли вожу распечатанные на листочках тексты песен — чаще всего заглядываю в недавно написанные", — призналась Слава.

В нескольких телепроектах, в которых певица снималась, выручал суфлёр. По её словам, зрители на концертах всё понимают и шлют поддержку. Слава добавила, что стала больше уделять времени здоровью. Она нацелена ликвидировать последствия коронавирусной инфекции.