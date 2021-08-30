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"Память отшибает": Певица Слава призналась, что после дважды перенесённого ковида на концертах поёт по шпаргалкам

Теперь у артистки "очень много антител", однако распрощаться с неприятными последствиями инфекции ей пока не удалось.

30 августа, 17:33
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CRLndbkFas_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/nastya_slava</a></p>

Фото © Instagram/nastya_slava

Певица Слава возвращается к гастрольной жизни. Она единственная представительница российского шоубиза, кто перенёс коронавирус дважды. Как эта особенность отразилась на её жизни, Слава рассказала в интервью сайту kp.ru.

Артистка вспоминает, что первый раз она переболела CoViD-19 после локдауна. Тогда исполнительница пролежала две недели с высокой температурой. Второй раз болезнь прошла для неё почти бессимптомно, но последствия ковида дают о себе знать.

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"Бывают моменты, когда память отшибает, поэтому на гастроли вожу распечатанные на листочках тексты песен — чаще всего заглядываю в недавно написанные", — призналась Слава.

В нескольких телепроектах, в которых певица снималась, выручал суфлёр. По её словам, зрители на концертах всё понимают и шлют поддержку. Слава добавила, что стала больше уделять времени здоровью. Она нацелена ликвидировать последствия коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что актёр Владимир Стеклов выздоровел от ковида. 73-летний артист заметил, что чувствует себя хорошо.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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