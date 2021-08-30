В Москве презентовали учебники истории под редакцией Мединского
Учебно-методический комплекс, состоящий из 11 книг, создавался в течение последних пяти лет. Отмечается, что он предназначен для учащихся средней и старшей школы.
Владимир Мединский. Фото © Kremlin.ru
В Москве состоялась презентация новых учебников по отечественной и мировой истории для учеников 5–10-х классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
"Гуманитарные науки — это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года", — приводит РИА "Новости" слова советника Мединского Андрея Назарова.
Как он указал, ещё одной особенностью учебных пособий советника главы государства является принцип "синхронизации истории", демонстрирующий взаимодействие российской и мировой истории. Добавим, что учебный комплекс, состоящий из 11 книг, создавался в течение последних пяти лет.
Ранее сообщалось, что в России решили выпустить учебник по налогам для школьников. В пресс-службе ФНС уточнили, что пособие будет предназначено только для старшеклассников, которые определились с направлением обучения.
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