В Москве презентовали учебники истории под редакцией Мединского

В Москве состоялась презентация новых учебников по отечественной и мировой истории для учеников 5–10-х классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

"Гуманитарные науки — это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года", — приводит РИА "Новости" слова советника Мединского Андрея Назарова.

Как он указал, ещё одной особенностью учебных пособий советника главы государства является принцип "синхронизации истории", демонстрирующий взаимодействие российской и мировой истории. Добавим, что учебный комплекс, состоящий из 11 книг, создавался в течение последних пяти лет.