В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году
При этом, по словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, действующие ограничения не будут пересматриваться до конца года.
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В Министерстве промышленности и торговли РФ пока не видят предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.
"Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок — остывать", — сказал замминистра журналистам.
Евтухов добавил, что экспортные пошлины на металлы, введённые до конца текущего года, пересматриваться не будут.
Напомним, в России с 1 августа по 31 декабря 2021 года введены экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы, а также продукцию металлургии. Как считают в правительстве, эта временная мера позволит компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.
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