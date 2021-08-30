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В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году

При этом, по словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, действующие ограничения не будут пересматриваться до конца года.

30 августа, 17:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Министерстве промышленности и торговли РФ пока не видят предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

"Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок — остывать", — сказал замминистра журналистам.

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Евтухов добавил, что экспортные пошлины на металлы, введённые до конца текущего года, пересматриваться не будут.

Напомним, в России с 1 августа по 31 декабря 2021 года введены экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы, а также продукцию металлургии. Как считают в правительстве, эта временная мера позволит компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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