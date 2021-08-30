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Клара Новикова призвала комиков быть осторожнее после истории с Идраком Мирзализаде

Единственное, что способно оправдать обидную шутку, — смех или аплодисменты в зале, в ином же случае она считается "неправильной". Тогда её либо нужно переделать, либо иначе подать, указала юмористка.

30 августа, 17:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BoE5pj8AWJf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klaranovikovafanpage</a></p>

Фото © Instagram / klaranovikovafanpage

Народная артистка РФ, юмористка Клара Новикова после признания МВД РФ "пожизненно нежелательным" пребывания Идрака Мирзализаде в России призвала комиков быть осторожнее, деликатнее в высказываниях. По словам советской и российской артистки эстрады, сейчас некоторые вещи болезненно воспринимаются, поэтому людям нужно понимать, что их фразы могут трактовать по-разному.

Новикова также отметила, что хоть и занимается юмористикой много лет, при наличии многонациональной публики остерегается кого-то обижать. Звезда подчеркнула, что не оправдывает комика Мирзализаде, но, по её мнению, избранная в его отношении мера является "достаточно жёсткой".

"Я не могу принять чью-то сторону, потому что не слышала самой шутки. Сейчас принимаются достаточно жёсткие, репрессивные меры, потому что время такое. Но я не хочу понимать, что из-за шутки человека могут чего-то лишить", — привела "Газета.ru" слова Новиковой.

Собеседница издания отметила, что оправдать обидную шутку способна только реакция публики. Так, если артист шутит и зал реагирует на это смехом или аплодисментами, "значит, он постиг своей цели", но в обратном же случае, если публика молчит, тогда "шутка была неправильной".

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"Я выхожу на тысячную публику и понимаю, что, если я говорю что-то и зал затихает, значит, люди смутились, значит, я не права. Тогда я либо переделываю эту шутку, либо думаю, как её преподнести", — заключила Клара Новикова.

Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.

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Илья Соболев назвал абсурдом признание пребывания комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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