Клара Новикова призвала комиков быть осторожнее после истории с Идраком Мирзализаде

Народная артистка РФ, юмористка Клара Новикова после признания МВД РФ "пожизненно нежелательным" пребывания Идрака Мирзализаде в России призвала комиков быть осторожнее, деликатнее в высказываниях. По словам советской и российской артистки эстрады, сейчас некоторые вещи болезненно воспринимаются, поэтому людям нужно понимать, что их фразы могут трактовать по-разному.

Новикова также отметила, что хоть и занимается юмористикой много лет, при наличии многонациональной публики остерегается кого-то обижать. Звезда подчеркнула, что не оправдывает комика Мирзализаде, но, по её мнению, избранная в его отношении мера является "достаточно жёсткой".

"Я не могу принять чью-то сторону, потому что не слышала самой шутки. Сейчас принимаются достаточно жёсткие, репрессивные меры, потому что время такое. Но я не хочу понимать, что из-за шутки человека могут чего-то лишить", — привела "Газета.ru" слова Новиковой.

Собеседница издания отметила, что оправдать обидную шутку способна только реакция публики. Так, если артист шутит и зал реагирует на это смехом или аплодисментами, "значит, он постиг своей цели", но в обратном же случае, если публика молчит, тогда "шутка была неправильной".