НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом

Экс-лидер Незалежной рекомендовал своему преемнику достойно держаться и обойтись без вопросов о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

30 августа, 17:56
<p>Фото © <a href="https://t.me/PresidentPoroshenko/2376" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / PresidentPoroshenko</a></p>

Фото © t.me / PresidentPoroshenko

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в личном телеграм-канале опубликовал видеообращение к главе Незалежной Владимиру Зеленскому, в котором дал своему преемнику пять советов накануне встречи с американским лидером Джо Байденом, в том числе призвал не повышать тон.

"На чём должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции", — отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что Зеленскому следует придерживаться компетентной, искренней, чёткой и конструктивной позиции настоящего лидера страны без повышенных тонов и вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?". Экс-глава Незалежной считает, что нынешний президент должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничество с США. Порошенко прибавил, что украинскому лидеру следует найти способ привлечь Штаты "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку – 2".

Ещё одной задачей Зеленского экс-лидер видит убеждение Байдена в искренности проведения реформ на Украине и борьбы с коррупцией.

Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США

Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США

"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", — написал Порошенко.

Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.

Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не в первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Обливший Порошенко зелёнкой украинец попал в реанимацию

27 августа, 10:03

Потоп второй раз смывает Новый Орлеан с лица земли : Почему Ураган "Ида" нанесёт ущерб штату больше, чем предыдущая катастрофа в 2005 году

сегодня в 18:05

Жертвы американского террора: Что пишет западная пресса про убийства детей американскими дронами в Кабуле

сегодня в 16:39

Генпрокуратура выявила рекорд по коррупционным преступлениям в России за последние восемь лет

сегодня в 18:46

"Жила с адскими болями год": Боня показала на видео, как с помощью молотка вылечить позвоночник

сегодня в 18:35

Новости партнеров

Layer 1