Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в личном телеграм-канале опубликовал видеообращение к главе Незалежной Владимиру Зеленскому, в котором дал своему преемнику пять советов накануне встречи с американским лидером Джо Байденом, в том числе призвал не повышать тон.

"На чём должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции", — отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что Зеленскому следует придерживаться компетентной, искренней, чёткой и конструктивной позиции настоящего лидера страны без повышенных тонов и вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?". Экс-глава Незалежной считает, что нынешний президент должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничество с США. Порошенко прибавил, что украинскому лидеру следует найти способ привлечь Штаты "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку – 2".

Ещё одной задачей Зеленского экс-лидер видит убеждение Байдена в искренности проведения реформ на Украине и борьбы с коррупцией.

"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", — написал Порошенко.

Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.