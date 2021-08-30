Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом
Экс-лидер Незалежной рекомендовал своему преемнику достойно держаться и обойтись без вопросов о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.
Фото © t.me / PresidentPoroshenko
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в личном телеграм-канале опубликовал видеообращение к главе Незалежной Владимиру Зеленскому, в котором дал своему преемнику пять советов накануне встречи с американским лидером Джо Байденом, в том числе призвал не повышать тон.
"На чём должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции", — отметил Порошенко.
Политик подчеркнул, что Зеленскому следует придерживаться компетентной, искренней, чёткой и конструктивной позиции настоящего лидера страны без повышенных тонов и вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?". Экс-глава Незалежной считает, что нынешний президент должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничество с США. Порошенко прибавил, что украинскому лидеру следует найти способ привлечь Штаты "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку – 2".
Ещё одной задачей Зеленского экс-лидер видит убеждение Байдена в искренности проведения реформ на Украине и борьбы с коррупцией.
"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", — написал Порошенко.
Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.
Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не в первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.
Лента новостей
В Волгоградской области за продажу липовых сертификатов о вакцинации задержали двух медсестёр
сегодня в 17:37
"Память отшибает": Певица Слава призналась, что после дважды перенесённого ковида на концертах поёт по шпаргалкам
сегодня в 17:33
В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году
сегодня в 17:18
Комментариев: 0