В Волгоградской области за продажу липовых сертификатов о вакцинации задержали двух медсестёр

В Волгоградской области правоохранители задержали двух медсестёр, которые за деньги изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Предварительно установлено, что две медсестры районной больницы за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от CoViD-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования", — говорится в релизе ведомства.

При этом, как уточнили в МВД, сотрудницы вносили недостоверные сведения о пациентах в документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр привитых от коронавируса. По предварительным данным, их услугами успели воспользоваться около 20 человек.

По факту изготовления и оборота поддельных документов возбуждено уголовное дело. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.