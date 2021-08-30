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В Волгоградской области за продажу липовых сертификатов о вакцинации задержали двух медсестёр

По данным правоохранителей, они вносили недостоверные сведения о пациентах в документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр привитых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

30 августа, 17:37

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

В Волгоградской области правоохранители задержали двух медсестёр, которые за деньги изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Предварительно установлено, что две медсестры районной больницы за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от CoViD-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования", — говорится в релизе ведомства.

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При этом, как уточнили в МВД, сотрудницы вносили недостоверные сведения о пациентах в документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр привитых от коронавируса. По предварительным данным, их услугами успели воспользоваться около 20 человек.

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По факту изготовления и оборота поддельных документов возбуждено уголовное дело. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ранее эксперты рассказали о новой схеме шантажа, с которой могут столкнуться россияне при покупке липового сертификата о вакцинации от коронавируса. Специалисты отмечают, что злоумышленники нередко прибегают к грубому шантажу своих "жертв", так как по закону за покупку и хранение фальшивого документа гражданам грозит тюремный срок.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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