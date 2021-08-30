"Суперновелл нет": В Минпросвещения раскрыли, планируют ли менять ЕГЭ
В ведомстве отметили, что особенности проведения итоговой аттестации, а также выдачи медалей в последние два года были продиктованы реальными объективными обстоятельствами.
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В новом учебном году в России не планируют кардинально менять систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это связано в том числе с тем, что будущие выпуски обучались по ранее утверждённым стандартам, сообщил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Они (новшества. — Прим. Лайфа) заранее прогнозируемые, о них неоднократно говорили. Никаких суперновелл нет. По поводу обязательных предметов. Мы планируем, что у нас всё будет проходить штатно, как в доковидную эпоху. Но мы можем предполагать, а реальное объективное развитие событий может вносить свои корректировки", — сообщил Семченко.
Специалист также отметил, что все детали и особенности проведения итоговой аттестации, выдачи медалей в последние два года были обусловлены "реальными объективными обстоятельствами".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столичных школ к новому учебному году. Он отметил, что, несмотря на дистанционный формат, в прошлом году экзамены были сданы успешно, это говорит о высоком уровне столичного образования.
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