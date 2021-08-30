"Жила с адскими болями год": Боня показала на видео, как с помощью молотка вылечить позвоночник
Бывшая звезда шоу "Дом-2", которая прибегла к нетрадиционной медицине, призвала слабонервных не смотреть жуткий ролик, а умников — не умничать.
Фото © instagram.com/victoriabonya
Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня не перестаёт удивлять фанатов. В этот раз звезда поделилась шокирующим методом, который, с её слов, помогает в восстановлении здоровья, пишет портал "Дни.ру".
Девушка ещё недавно рассказывала о том, что страдала от смещения таза и сопутствовавших ему адских болей, и спасения от них не было. Как оказалось, внезапно Боне помог строительный молоток.
Викторию Боню с трудом узнали на красной дорожке в Каннах, ведь в Instagram она выглядит куда моложе
В "Инстаграме" дива поделилась с подписчиками видео, которое за сутки набрало под миллион просмотров. На кадрах её, лежащую на кушетке, с силой бьёт мужчина молотком по позвоночнику. Тело Бони сотрясается от силы ударов. По словам знаменитой пациентки, такой метод лечения поднимал людей с инвалидных колясок.
Перед началом процедуры Боня предупредила, что слабонервным лучше ролик не смотреть, а "советчиков" призвала не тратить силы, выразив стопроцентную уверенность в могуществе нетрадиционного способа лечения поясницы.
"Этот человек исправил ситуацию за три дня!" — заявила Виктория Боня, говоря о линейном костоправе Юрии Главчеве.
Ранее Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим. Защищая певицу, светская дива упрекнула Юлию в том, что та не думает головой, раз разбрасывается такими громкими обвинениями. Также она посоветовала ей извиниться перед коллегой по цеху.
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