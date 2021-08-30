Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня не перестаёт удивлять фанатов. В этот раз звезда поделилась шокирующим методом, который, с её слов, помогает в восстановлении здоровья, пишет портал "Дни.ру".

Девушка ещё недавно рассказывала о том, что страдала от смещения таза и сопутствовавших ему адских болей, и спасения от них не было. Как оказалось, внезапно Боне помог строительный молоток.

В "Инстаграме" дива поделилась с подписчиками видео, которое за сутки набрало под миллион просмотров. На кадрах её, лежащую на кушетке, с силой бьёт мужчина молотком по позвоночнику. Тело Бони сотрясается от силы ударов. По словам знаменитой пациентки, такой метод лечения поднимал людей с инвалидных колясок.

Перед началом процедуры Боня предупредила, что слабонервным лучше ролик не смотреть, а "советчиков" призвала не тратить силы, выразив стопроцентную уверенность в могуществе нетрадиционного способа лечения поясницы.

"Этот человек исправил ситуацию за три дня!" — заявила Виктория Боня, говоря о линейном костоправе Юрии Главчеве.