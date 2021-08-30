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В ПКР объяснили отказ украинского бегуна от фото с российскими паралимпийцами

За шесть соревновательных дней наши спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду и занимают третье место в общем зачёте Паралимпиады в Токио.

30 августа, 18:59

Фото © ТАСС / ZUMA / Kim Price

Причина отказа серебряного призёра Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 метров украинца Игоря Цветова от совместной фотографии с соперниками из России может крыться в антиковидных ограничениях, действующих на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артём Калашян вышли на пьедестал почёта и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", — цитирует ТАСС пресс-службу.

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Отмечается, что Сафронов поставил мировой рекорд (11,39 секунды) в беге на дистанцию в 100 метров в классе Т35 (нарушение координации). Кроме того, по итогам шестого соревновательного дня наша команда занимает третью строчку общего медального зачёта. Спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Украинцы идут на пятом месте со счётом 12-27-15.

Ранее сообщалось, что украинский бегун отказался от совместного фото с российскими паралимпийцами на церемонии награждения. На соревнованиях в Токио он занял второе место, а россияне — первое и третье.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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