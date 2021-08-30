Рассказавшая о домогательствах известного режиссёра Проклова пообещала фанатам новые откровения

Актриса Елена Проклова 2 сентября отметит 68-й день рождения. В беседе с сайтом kp.ru звезда пообещала удивить фанатов новыми откровениями. Не секрет, что в апреле Проклова стала ньюсмейкером, в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" рассказав о домогательствах "кумира миллионов", но не назвав его имени.

"Безусловно, в моей жизни осталось много нерассказанного. Если появится повод или я сочту нужным чем-то поделиться, обязательно расскажу", — призналась теперь популярная актриса.

Проклова заметила, что её жизнь всегда вызывает реакцию у публики, но специально ради хайпа она ничего не делает. В определённый момент жизни, когда появляется желание, актриса чувствует за собой право говорить на выбранные темы. По словам звезды, она не переживает по поводу реакции поклонников на личные откровения — Проклова рассчитывала, что они всколыхнут общество. Артистка добавила, что в её жизни было именно то, о чём она рассказала. Это беда человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке, подчеркнула Елена Игоревна.

"Моя исповедь не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема", — резюмировала Проклова.

Ранее актриса Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах известного режиссёра. По её словам, мэтр предлагал ей встречаться, но ухаживания приводили Наталью в ступор. А получив от ворот поворот, влиятельный мужчина начал мстить молодой актрисе.