Силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на аванпост

Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в единственной не завоёванной ими афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Tolonews на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что силы национального сопротивления смогли противостоять атаке. Однако бои продолжаются. Кроме того, другой источник из провинции Панджшер, на который ссылается ТАСС, сообщает, что среди талибов есть погибшие и раненые.

"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", — говорится в сообщении.

Ранее командир сил сопротивления рассказал Лайфу о ситуации в единственной не захваченной талибами провинции Панджшер. По его словам, народ и ополчение готовы защищать её.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.