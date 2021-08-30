Силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на аванпост
Этот горный регион стал местом, где сосредоточились силы сопротивления "Талибану".
Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images
Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в единственной не завоёванной ими афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Tolonews на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что силы национального сопротивления смогли противостоять атаке. Однако бои продолжаются. Кроме того, другой источник из провинции Панджшер, на который ссылается ТАСС, сообщает, что среди талибов есть погибшие и раненые.
"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", — говорится в сообщении.
Ранее командир сил сопротивления рассказал Лайфу о ситуации в единственной не захваченной талибами провинции Панджшер. По его словам, народ и ополчение готовы защищать её.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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