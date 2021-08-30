Количество скачиваний Telegram превысило миллиард

Мессенджер Telegram, предназначенный для мгновенного обмена сообщениями, скачали во всём мире свыше миллиарда раз. Этот рубеж был перешагнут ещё в пятницу, сообщает компания Sensor Tower, занимающаяся аналитикой цифровых рынков.

Больше всего приложение было скачано в Индии, население которой — более 1,3 миллиарда человек. На эту страну приходится примерно 22% установок мессенджера с конца 2013 года. Это крупнейший рынок для "Телеграма".

"За Индией следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% всех установок соответственно. Установки приложения ускорились в 2021 году, достигнув примерно 214,7 миллиона установок в первой половине 2021 года, что на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда было 133 миллиона", — передаёт слова представителя компании Sensor Tower портал TechCrunch.