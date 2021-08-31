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"Уступаем власть над своей жизнью": Дуров раскритиковал Apple и Google за слежку и цензуру

Он назвал мобильные телефоны устройствами для шпионажа, отметив при этом, что холдинги используют личные данные для дохода от рекламы.

30 августа, 21:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BSJIi5ggxZn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Дуров</a></p>

Фото © Instagram / Павел Дуров

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал американские компании Apple и Google за цензуру на их платформах, а также за слежку за пользователями.

"Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить. Каждый год мы уступаем больше власти и контроля над своей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали", — написал Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Основатель "Телеграма" указал на то, что каждый добровольно носит "устройство слежения" с собой — это мобильный телефон. Корпорации используют это "для нацеливания на нас контента, который отвлекает нас некачественными развлечениями".

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Ранее Лайф писал, что Павел Дуров заявил о неэффективности блокировки фейков о коронавирусе. Он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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