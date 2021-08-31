Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал американские компании Apple и Google за цензуру на их платформах, а также за слежку за пользователями.

"Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить. Каждый год мы уступаем больше власти и контроля над своей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали", — написал Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Основатель "Телеграма" указал на то, что каждый добровольно носит "устройство слежения" с собой — это мобильный телефон. Корпорации используют это "для нацеливания на нас контента, который отвлекает нас некачественными развлечениями".