Пальба в небо и крики радости: Талибы празднуют вывод американских войск из Афганистана
Как отмечают представители движения, закончилась 20-летняя "оккупация" Афганистана Соединёнными Штатами и силами НАТО.
Талибы празднуют вывод американских войск из Афганистана. Видео © Соцсети
Представители радикального движения "Талибан"* празднуют вывод американских войск их Афганистана. В Кабуле устроили пальбу из стрелкового оружия в небо, слышны радостные крики. Такое видео опубликовано в социальных сетях.
"Мы снова творим историю. Сегодня вечером закончилась 20-летняя оккупация Афганистана Соединёнными Штатами и НАТО. Очень рад возможности увидеть эти исторические моменты после двадцати лет джихада, жертв и лишений", — заявил представитель "Талибана" Анас Хаккани в "Твиттере".
Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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