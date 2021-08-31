Талибы празднуют вывод американских войск из Афганистана. Видео © Соцсети

Представители радикального движения "Талибан"* празднуют вывод американских войск их Афганистана. В Кабуле устроили пальбу из стрелкового оружия в небо, слышны радостные крики. Такое видео опубликовано в социальных сетях.

"Мы снова творим историю. Сегодня вечером закончилась 20-летняя оккупация Афганистана Соединёнными Штатами и НАТО. Очень рад возможности увидеть эти исторические моменты после двадцати лет джихада, жертв и лишений", — заявил представитель "Талибана" Анас Хаккани в "Твиттере".

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.