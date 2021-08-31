"Реал" отказался от идеи покупать Мбаппе
Клуб больше не будет претендовать на нападающего ПСЖ, который сейчас является самым дорогим футболистом мира.
Фото © Instagam / k.mbappe
Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" приняло решение не продолжать попыток приобретения нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. В клубе это объясняют тем, что испанцы так и не получили ответа от представителей парижан по трансферу 22-летнего игрока.
Как пишет портал Sky Sports, французы не отреагировали на предложение в размере 200 миллионов евро. Теперь, по утверждению издания, переход Мбаппе к испанцам, скорее всего, не случится.
Ранее в ПСЖ заявляли, что Мбаппе хочет перейти в "Реал". Футболист же пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.
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