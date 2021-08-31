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"Реал" отказался от идеи покупать Мбаппе

Клуб больше не будет претендовать на нападающего ПСЖ, который сейчас является самым дорогим футболистом мира.

30 августа, 21:22
<p>Фото © Instagam / <a href="https://www.instagram.com/k.mbappe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">k.mbappe</a></p>

Фото © Instagam / k.mbappe

Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" приняло решение не продолжать попыток приобретения нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. В клубе это объясняют тем, что испанцы так и не получили ответа от представителей парижан по трансферу 22-летнего игрока.

Как пишет портал Sky Sports, французы не отреагировали на предложение в размере 200 миллионов евро. Теперь, по утверждению издания, переход Мбаппе к испанцам, скорее всего, не случится.

Я — звезда: Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду

Я — звезда: Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду

Ранее в ПСЖ заявляли, что Мбаппе хочет перейти в "Реал". Футболист же пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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