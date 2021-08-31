"Реал" отказался от идеи покупать Мбаппе

Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" приняло решение не продолжать попыток приобретения нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. В клубе это объясняют тем, что испанцы так и не получили ответа от представителей парижан по трансферу 22-летнего игрока.

Как пишет портал Sky Sports, французы не отреагировали на предложение в размере 200 миллионов евро. Теперь, по утверждению издания, переход Мбаппе к испанцам, скорее всего, не случится.