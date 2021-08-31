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"Поддержку надо заслужить": В США рассказали, как будут относиться к Афганистану при "Талибане"

Глава Госдепа допустил возможность сотрудничества, но такого, которое будет отвечать интересам самих Штатов.

30 августа, 23:36
<p>Энтони Блинкен. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51412800401/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos

Соединённые Штаты не доверяют движению "Талибан"*, которое стремительно захватило Афганистан. Вместе с тем Белый дом готов взаимодействовать с ним, если это отвечает интересам США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", — сказал Блинкен журналистам на брифинге в Госдепартаменте.

Он уточнил, что власти США смогут работать с новым афганским правительством, но только "таким образом, который будет отвечать интересам" Вашингтона.

Осталось меньше 200 американцев: Глава Госдепа назвал вывод войск из Афганистана одной из самых сложных операций

Осталось меньше 200 американцев: Глава Госдепа назвал вывод войск из Афганистана одной из самых сложных операций

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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