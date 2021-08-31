"Поддержку надо заслужить": В США рассказали, как будут относиться к Афганистану при "Талибане"
Глава Госдепа допустил возможность сотрудничества, но такого, которое будет отвечать интересам самих Штатов.
Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos
Соединённые Штаты не доверяют движению "Талибан"*, которое стремительно захватило Афганистан. Вместе с тем Белый дом готов взаимодействовать с ним, если это отвечает интересам США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", — сказал Блинкен журналистам на брифинге в Госдепартаменте.
Он уточнил, что власти США смогут работать с новым афганским правительством, но только "таким образом, который будет отвечать интересам" Вашингтона.
Осталось меньше 200 американцев: Глава Госдепа назвал вывод войск из Афганистана одной из самых сложных операций
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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