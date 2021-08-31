Пентагон заверил, что бросил в Кабуле только сломанную технику
По данным ведомства, американские военные вывели из строя в том числе 26 автомобилей и 73 самолёта.
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Системы обеспечения противоракетной безопасности аэропорта в Кабуле выведены из строя, так же как и другая военная техника, оставленная Армией США при завершении миссии в Афганистане. Об этом заявил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.
"Мы предпочли, чтобы системы обеспечения противоракетной безопасности аэропорта работали до последней минуты. Это сложные системы, разбор которых занимает много времени и технически сложен. Поэтому мы вывели из строя, чтобы они никогда больше не были использованы. Мы посчитали более важным вывести наших военных, нежели системы", — сказал Маккензи на брифинге.
Кроме этого, по его словам, намерено было выведено из строя 26 военных автомобилей и 73 самолёта. "Они никогда не полетят снова", — сказал генерал.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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