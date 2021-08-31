Пентагон заверил, что бросил в Кабуле только сломанную технику

Системы обеспечения противоракетной безопасности аэропорта в Кабуле выведены из строя, так же как и другая военная техника, оставленная Армией США при завершении миссии в Афганистане. Об этом заявил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.

"Мы предпочли, чтобы системы обеспечения противоракетной безопасности аэропорта работали до последней минуты. Это сложные системы, разбор которых занимает много времени и технически сложен. Поэтому мы вывели из строя, чтобы они никогда больше не были использованы. Мы посчитали более важным вывести наших военных, нежели системы", — сказал Маккензи на брифинге.

Кроме этого, по его словам, намерено было выведено из строя 26 военных автомобилей и 73 самолёта. "Они никогда не полетят снова", — сказал генерал.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.