Названы регионы – лидеры по уровню жизни в России

Стали известны регионы, лидирующие по социально-экономической устойчивости в РФ по итогам II квартала 2021 года. Согласно рейтингу Фонда развития гражданского общества, его возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Как пишут "Известия", также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми. В рейтинге учитывается среднемесячная зарплата, минимальная стоимость жизни — прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.

Вторую десятку начинает Санкт-Петербург, затем следуют Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край.

"Минимальный индекс во II квартале составил 1,81, для сравнения в первом — 1,69. Эти показатели свидетельствуют о том, что в целом по стране средняя заработная плата растет быстрее, чем минимальная стоимость жизни", — говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.