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Байден рассказал о рекомендациях военных продлить эвакуацию из Афганистана

Американский лидер анонсировал своё заявление по поводу завершения миссии США в этой стране. Но последует оно не сразу.

30 августа, 22:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден вопреки рекомендациям военных принял решение не продлевать операцию по эвакуации из Афганистана. Об этом сообщается в его заявлении, которое Белый дом распространил в понедельник, 30 августа.

Анонсируя своё выступление в среду по вопросу о выводе войск из Афганистана, Байден пообещал объяснить "решение не продлевать" присутствие США в этой стране после 31 августа.

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Байден добавил, что "Талибан"* обещал дать возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и жителям страны, которые помогали Штатам. Лидер США уверен, что "мир будет добиваться выполнения этих обязательств".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В ночь на 31 августа Кабул покинул последний американских самолёт.

Ещё до этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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