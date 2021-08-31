Байден рассказал о рекомендациях военных продлить эвакуацию из Афганистана

Президент США Джо Байден вопреки рекомендациям военных принял решение не продлевать операцию по эвакуации из Афганистана. Об этом сообщается в его заявлении, которое Белый дом распространил в понедельник, 30 августа.

Анонсируя своё выступление в среду по вопросу о выводе войск из Афганистана, Байден пообещал объяснить "решение не продлевать" присутствие США в этой стране после 31 августа.

Байден добавил, что "Талибан"* обещал дать возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и жителям страны, которые помогали Штатам. Лидер США уверен, что "мир будет добиваться выполнения этих обязательств".

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