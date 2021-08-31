Байден рассказал о рекомендациях военных продлить эвакуацию из Афганистана
Американский лидер анонсировал своё заявление по поводу завершения миссии США в этой стране. Но последует оно не сразу.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден вопреки рекомендациям военных принял решение не продлевать операцию по эвакуации из Афганистана. Об этом сообщается в его заявлении, которое Белый дом распространил в понедельник, 30 августа.
Анонсируя своё выступление в среду по вопросу о выводе войск из Афганистана, Байден пообещал объяснить "решение не продлевать" присутствие США в этой стране после 31 августа.
Байден добавил, что "Талибан"* обещал дать возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и жителям страны, которые помогали Штатам. Лидер США уверен, что "мир будет добиваться выполнения этих обязательств".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В ночь на 31 августа Кабул покинул последний американских самолёт.
Ещё до этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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