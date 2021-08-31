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Миллиардеры шутят: Билл Гейтс в поздравлении с днём рождения подколол Уоррена Баффетта

30 августа американскому бизнесмену и соседу Гейтса по списку богатейших людей мира исполнился 91 год.

30 августа, 22:18

Билл Гейтс в поздравлении с днём рождения подколол Уоррена Баффета. Видео © Twitter / Bill Gates

Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил своего давнего друга и соседа по списку богатейших людей планеты Уоррена Баффета с 91-летием. Видео Гейтс опубликовал в своём микроблоге в "Твиттере".

"С днём рождения, Уоррен! Ты был настоящим другом и бесценным источником советов на протяжении многих лет, и мне очень повезло с тобой познакомиться. Для меня большая честь работать в фонде, изо всех сил стараясь превратить вашу щедрость в спасение и улучшение жизней. Жду ещё многих дней рождения!" — написал миллиардер.

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В конце же ролика появляется шутливая надпись: "Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться". Что именно имел в виду Гейтс, не уточняется.

Ранее Уоррен Баффет признался в своей крупной ошибке, стоившей его компании около 11 миллиардов долларов .

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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