Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил своего давнего друга и соседа по списку богатейших людей планеты Уоррена Баффета с 91-летием. Видео Гейтс опубликовал в своём микроблоге в "Твиттере".

"С днём рождения, Уоррен! Ты был настоящим другом и бесценным источником советов на протяжении многих лет, и мне очень повезло с тобой познакомиться. Для меня большая честь работать в фонде, изо всех сил стараясь превратить вашу щедрость в спасение и улучшение жизней. Жду ещё многих дней рождения!" — написал миллиардер.