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McDonald’s решил заполучить права на "Макдак"

Также компания запросила регистрацию версии этого товарного знака на латинице — McDAK.

30 августа, 21:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская компания McDonald's Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак" — просторечного названия этой марки в России. Об этом сообщает журналист Кирилл Седов на своей странице в "Фейсбуке".

"Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак", — написал журналист.

Как отмечает РБК, согласно списку заявок на товарные знаки, в Роспатент "Макдоналдс" обратился ещё 19 августа. Тогда же компания подала заявку на товарный знак McDAK.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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