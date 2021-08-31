McDonald’s решил заполучить права на "Макдак"
Также компания запросила регистрацию версии этого товарного знака на латинице — McDAK.
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Американская компания McDonald's Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак" — просторечного названия этой марки в России. Об этом сообщает журналист Кирилл Седов на своей странице в "Фейсбуке".
"Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак", — написал журналист.
Как отмечает РБК, согласно списку заявок на товарные знаки, в Роспатент "Макдоналдс" обратился ещё 19 августа. Тогда же компания подала заявку на товарный знак McDAK.
Ранее Лайф рассказывал, что верующая россиянка согрешила с чизбургером и подала в суд на McDonald's. В РПЦ отреагировали на такой необычный иск.
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