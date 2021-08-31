McDonald’s решил заполучить права на "Макдак"

Американская компания McDonald's Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак" — просторечного названия этой марки в России. Об этом сообщает журналист Кирилл Седов на своей странице в "Фейсбуке".

"Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак", — написал журналист.