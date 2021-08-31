СМИ: Alibaba наказала сотрудников за публикацию письма изнасилованной коллеги
Изначально девушка рассказала о случившемся отделу кадров, но, ничего не добившись, изложила подробности в чате корпорации.
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Десять сотрудников китайской компании Alibaba Group были уволены за публикацию письма изнасилованной коллеги. Трое получили выговоры за "неуместные комментарии" на форумах. Bloomberg сообщает, что были нарушены строгие правила конфиденциальности, принятые в корпорации. После обнародования инцидента успешный IT-гигант стал символом сексизма и злоупотреблений.
Агентство пишет, что в конце июля во время деловой поездки представителей компании Jinan Hualian в город Цзинань на переговоры с клиентом начальник якобы вынудил подчинённую пить алкоголь, а после изнасиловал спящую. По возвращении пострадавшая рассказала обо всём отделу кадров, но те проигнорировали жалобу. И тогда она разместила информацию на форуме компании.
Отмечается, что только после этого Alibaba отреагировала на происшествие: обвинённого в изнасиловании уволили и заявили публично, что компания против "уродливой культуры принудительного употребления алкоголя". В конце августа мужчина был арестован. Два топ-менеджера на фоне скандала ушли в отставку. Центральная комиссия по проверке дисциплины Китая раскритиковала "отвратительные" привычки сотрудников IT-гиганта.
Ранее Лайф писал, что португальского футболиста заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки.
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