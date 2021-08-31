СМИ: Alibaba наказала сотрудников за публикацию письма изнасилованной коллеги

Десять сотрудников китайской компании Alibaba Group были уволены за публикацию письма изнасилованной коллеги. Трое получили выговоры за "неуместные комментарии" на форумах. Bloomberg сообщает, что были нарушены строгие правила конфиденциальности, принятые в корпорации. После обнародования инцидента успешный IT-гигант стал символом сексизма и злоупотреблений.

Агентство пишет, что в конце июля во время деловой поездки представителей компании Jinan Hualian в город Цзинань на переговоры с клиентом начальник якобы вынудил подчинённую пить алкоголь, а после изнасиловал спящую. По возвращении пострадавшая рассказала обо всём отделу кадров, но те проигнорировали жалобу. И тогда она разместила информацию на форуме компании.

Отмечается, что только после этого Alibaba отреагировала на происшествие: обвинённого в изнасиловании уволили и заявили публично, что компания против "уродливой культуры принудительного употребления алкоголя". В конце августа мужчина был арестован. Два топ-менеджера на фоне скандала ушли в отставку. Центральная комиссия по проверке дисциплины Китая раскритиковала "отвратительные" привычки сотрудников IT-гиганта.