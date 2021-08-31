Врач рассказал, может ли прививка от гриппа усилить защиту от ковида

Собеседник Лайфа уверен, что предстоящий сезон простуд будет намного опаснее, чем осень 2020 года.

Прививки от гриппа и от ковида — это разные вещи, и нужно спланировать так, чтобы получить и ту, и другую. И тем не менее проведённые с начала пандемии научные исследования всё же дают некоторые основания надеяться на частичную эффективность вакцинации от гриппа против коронавируса, отметил в интервью Лайфу вакцинолог Евгений Тимаков.

"Научные работы показали, что прививка от гриппа повышает неспецифический иммунитет и против коронавирусной инфекции тоже. И даже если после вакцинации возникает коронавирусная инфекция, то вакцинация от гриппа достоверно снижает риск госпитализации и тяжёлых последствий, в том числе инфаркта и инсульта, а также риск попадания в реанимацию", — рассказал Евгений Тимаков Лайфу в расширенном интервью.

Эксперты убеждены, что этой осенью особенно важно получить иммунитет от обеих инфекций: карантинные меры ослаблены, границы открыты. Евгений Тимаков уверен, что предстоящий сезон простуд будет намного опаснее, чем осень 2020 года. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считает, что одновременный разгул гриппа и ковида максимально усложнит работу медиков. Учёный согласен с тем, что привиться от обеих инфекций — крайне важная задача, и призвал заранее спланировать вакцинацию.