Можно ли одновременно привиться от ковида и гриппа Оглавление Ковидно-гриппозный сезон Сначала одну прививку и только через месяц другую Помогает ли прививка от ковида против гриппа и наоборот? Комбинированная вакцина Эксперты убеждены, что этой осенью особенно важно получить иммунитет от обеих инфекций — карантинные меры ослаблены, границы открыты. 8893 8893 Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Ковидно-гриппозный сезон

Вакцинация от гриппа сейчас актуальна как никогда, заявил в интервью Лайфу вакцинолог, главный врач клиники "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Он уверен, что предстоящий сезон простуд будет намного опаснее, чем осень 2020 года. Врач напомнил, что в прошлом году распространение гриппа удалось свести к минимуму благодаря жёстким карантинным мерам на фоне коронавируса и прежде всего — закрытию границ между странами. Как известно, каждый год новый штамм гриппа мигрирует из южного полушария в северное.

Грипп в этом году, скорее всего, будет, потому что мы активно теперь путешествуем, туризм не прекращён, никто эпидрежим не соблюдает, никто не соблюдает ни масочный режим, ни дистанцию, поэтому в этом году вряд ли удастся пойти по пути блокирования инфекции, как это было в прошлом году Евгений Тимаков Вакцинолог, главный врач клиники "Лидер-медицина"

Особенно опасно подхватить оба вируса одновременно или с небольшим перерывом, подчеркнул медик.

Взаимное протекание этих заболеваний, то есть когда одна инфекция протекает после другой, в разы ухудшает прогноз течения болезни, риск госпитализации и тяжёлых последствий, в том числе летальных исходов Евгений Тимаков Вакцинолог, главный врач клиники "Лидер-медицина"

Одновременный разгул гриппа и ковида максимально усложнит работу медиков, считает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Наверняка надо будет делать дифференциальную диагностику, чтобы очень чётко определять, что это, грипп или коронавирус, поскольку подход к лечению отличается при гриппе и коронавирусной инфекции Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Сначала одну прививку и только через месяц другую

Учёный согласен с тем, что привиться от обеих инфекций — крайне важная задача, и призвал заранее спланировать вакцинацию. Вводить два разных препарата сразу медик не советует.

В основном прививают "Спутником", и мы не знаем, как вместе с ним подействует гриппозная вакцина. По-видимому, нужно будет делать какой-то перерыв, а не вводить их одновременно. Проблема ещё в том, что "Спутник" вводится два раза, и весь процесс занимает примерно месяц. Поэтому если начинать вакцинацию от гриппа, то её, наверное, нужно начинать уже сейчас Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Евгений Тимаков назвал примерный безопасный интервал между введением вакцин от гриппа и ковида.

Пока нет исследований о взаимодействии вакцин друг с другом, остаются рекомендации делать прививку от коронавируса и через месяц — прививку от гриппа Евгений Тимаков Вакцинолог, главный врач клиники "Лидер-медицина"

Дополнительно ситуацию осложняет неожиданная недолговечность антител против ковида, добавили в НИИ вакцин и сывороток.

Как будет организована вакцинация от гриппа на фоне ковида, мне очень сложно представить, потому что никто не ожидал, что ревакцинироваться от ковида нужно будет через полгода. Мы никогда с такими вакцинами не работали, чтобы ревакцинацию нужно было проводить через полгода, а не через год, два, три и так далее Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Помогает ли прививка от ковида против гриппа и наоборот?

Привитый от коронавируса не может считать себя защищённым от гриппа, так же как и вакцина от гриппа не спасает от ковида, подчеркнул Виталий Зверев.

Были наблюдения о том, что вакцинация против гриппа уменьшает риск возникновения других респираторных инфекций, которые вызывают лёгкие респираторные заболевания, но это были отдельные наблюдения. А вообще, судя по существующим сейчас вакцинам, перекрёстного иммунитета быть не должно Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

В то же время вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что проведённые с начала пандемии научные исследования всё же дают некоторые основания надеяться на частичную эффективность прививки от гриппа против ковида.

Научные работы показали, что прививка от гриппа повышает неспецифический иммунитет и против коронавирусной инфекции тоже. И даже если после вакцинации возникает коронавирусная инфекция, то вакцинация от гриппа достоверно снижает риск госпитализации и тяжёлых последствий, в том числе инфаркта и инсульта, а также риск попадания в реанимацию Евгений Тимаков Вакцинолог, главный врач клиники "Лидер-медицина"

Комбинированная вакцина

В НИИ гриппа имени Смородинцева разработали препарат от двух инфекций сразу. Как объяснил глава института Дмитрий Лиознов, вакцина состоит из ослабленного вируса гриппа, в котором заключён коронавирусный генетический материал. В НИИ очень надеются, что в итоге она будет работать против двух болезней сразу. Вакцинологи отметили, что у этого препарата очень большие перспективы, но сначала надо убедиться в его эффективности и безопасности, а для этого, по мнению специалистов, помимо испытаний понадобится опыт реального применения.

Одно дело, когда идёт доклиника или первая фаза клинических испытаний, в которой участвуют молодые и здоровые добровольцы, и другое дело, когда эту вакцину начнут применять широко среди всех групп людей, в том числе пожилых и с хроническими заболеваниями Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Но в любом случае в этом сезоне мы новый препарат вряд ли увидим: сейчас завершаются лишь его доклинические испытания, клинические обещают начать до конца года.

Авторы Адель Романенкова