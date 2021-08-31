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Осталось меньше 200 американцев: Глава Госдепа назвал вывод войск из Афганистана одной из самых сложных операций

Дипломатически США в этой стране больше не представлены. Эта работа будет вестись из Катара.

30 августа, 23:05
<p>Энтони Блинкен. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51413065918/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что эвакуация американцев, вывод войск из Афганистана — одна из самых сложных операций, с которыми Штаты имели дело. По его словам, "благополучно вывезено" более 123 тысяч человек.

"В это число входит около шести тысяч американских граждан. Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие — одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", — заявил Блинкен в Госдепе журналистам.

По его словам, в Афганистане остаётся менее 200 американцев. Дипломатического представительства США там больше нет. Эта работа будет вестись из Катара.

Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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