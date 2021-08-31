Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что эвакуация американцев, вывод войск из Афганистана — одна из самых сложных операций, с которыми Штаты имели дело. По его словам, "благополучно вывезено" более 123 тысяч человек.

"В это число входит около шести тысяч американских граждан. Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие — одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", — заявил Блинкен в Госдепе журналистам.

По его словам, в Афганистане остаётся менее 200 американцев. Дипломатического представительства США там больше нет. Эта работа будет вестись из Катара.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.