Осталось меньше 200 американцев: Глава Госдепа назвал вывод войск из Афганистана одной из самых сложных операций
Дипломатически США в этой стране больше не представлены. Эта работа будет вестись из Катара.
Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что эвакуация американцев, вывод войск из Афганистана — одна из самых сложных операций, с которыми Штаты имели дело. По его словам, "благополучно вывезено" более 123 тысяч человек.
"В это число входит около шести тысяч американских граждан. Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие — одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", — заявил Блинкен в Госдепе журналистам.
По его словам, в Афганистане остаётся менее 200 американцев. Дипломатического представительства США там больше нет. Эта работа будет вестись из Катара.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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