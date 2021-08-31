Высокоточную авиабомбу "Дрель" предложили использовать для спасения

В рамках работы над планирующей кассетной авиабомбой "Дрель" хотят создать аварийно-спасательную кассету с медикаментами, продуктами и вещами. Она будет лететь по заданным координатам и доставлять помощь терпящим бедствие. Об этом сообщил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

"На базе планирующей кассеты возможна разработка аварийно-спасательной кассеты для оказания оперативной помощи пострадавшим в труднодоступных районах, в том числе в Арктической зоне", — сказал он в беседе с ТАСС.

Кочкин добавил, что в боевом варианте бомбы будут оснащены системой самоликвидации. Это позволит исключить "замусоренность" территории после боевых действий, не допустить ущерба мирному населению.