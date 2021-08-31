Высокоточную авиабомбу "Дрель" предложили использовать для спасения
Вместо взрывчатки в этом случае нагрузкой снаряда станет аварийно-спасательная кассета. Например, с медикаментами.
Фото © ТАСС / Дмитрий Решетников
В рамках работы над планирующей кассетной авиабомбой "Дрель" хотят создать аварийно-спасательную кассету с медикаментами, продуктами и вещами. Она будет лететь по заданным координатам и доставлять помощь терпящим бедствие. Об этом сообщил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.
"На базе планирующей кассеты возможна разработка аварийно-спасательной кассеты для оказания оперативной помощи пострадавшим в труднодоступных районах, в том числе в Арктической зоне", — сказал он в беседе с ТАСС.
Кочкин добавил, что в боевом варианте бомбы будут оснащены системой самоликвидации. Это позволит исключить "замусоренность" территории после боевых действий, не допустить ущерба мирному населению.
Ранее генеральный директор НПК "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Владимир Лепин заявил, что для поражения выбранных целей авиабомба "Дрель" использует управляемые элементы, которые на конечном маршруте движения боеприпаса осуществляют его коррекцию. Кроме того, бомба оснащена самоликвидатором, уничтожающим боеприпас в случае промаха или отказа элементов управления.
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