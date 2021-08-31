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Суд отказал россиянину в праве сбегать с места ДТП при угрозе побоев

Поводом для этого стал инцидент, когда мужчина въехал в чужой забор, а хозяева ограждения этого не оценили.

31 августа, 02:11

Фото © Pixabay

Россиянина, который якобы испугался, что его побьют, и покинул место ДТП, лишили на год водительских прав. Такое решение принял Медвежьегорский районный суд Республики Карелия.

Как пишет "Российская газета", в суде мужчина рассказал, что поехал на рыбалку в посёлок Юрьевицы. Там он не рассчитал габариты своего авто и снёс забор частного дома.

"Уехал с места ДТП, поскольку не желал провоцировать конфликт с собственником повреждённого забора, поскольку тот набросился на него и через открытое окно в машине нанёс ему несколько ударов в лицо", — изложили в суде позицию мужчины.

О побоях он заявлять не стал, но дома почувствовал себя плохо, лёг спать. В полицию он позвонил, как только самочувствие улучшилось. При этом свидетели говорят обратное: автомобиль Great Wall совершил наезд на забор, а хозяин попытался остановить водителя. Но тот уехал. Суд же не счёл аргументы водителя достаточными для того, чтобы можно было оставить место ДТП, и лишил его прав на год.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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