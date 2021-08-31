"Вступают во владение": Репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты
Примечательно, что в ангаре оказались CH-46E Sea Knight. На винтокрылых машинах этой модели в 1975 году эвакуировали американцев из Сайгона.
Репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты. Видео © Twitter / Nabih
Члены радикального движения "Талибан"* обнаружили в одном из ангаров в оставленном американскими войсками аэропорте Кабула несколько вертолётов CH-46E Sea Knight. Видео осмотра "наследства" показал корреспондент LA Times Набих Булос. Он отметил, что талибы в американской военной форме вошли в помещение через несколько минут после ухода военных США.
"И вот они вступают во владение", — отметил журналист.
Стоит добавить, что вертолёты именно такой модели применялись для эвакуации американского посольства и южновьетнамских беженцев из Сайгона в апреле 1975 года. Эти же, по сообщению американских СМИ, ранее использовались Госдепартаментом США. На кадрах из ангара видно, что они едва ли в рабочем состоянии.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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