Репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты. Видео © Twitter / Nabih

Члены радикального движения "Талибан"* обнаружили в одном из ангаров в оставленном американскими войсками аэропорте Кабула несколько вертолётов CH-46E Sea Knight. Видео осмотра "наследства" показал корреспондент LA Times Набих Булос. Он отметил, что талибы в американской военной форме вошли в помещение через несколько минут после ухода военных США.

"И вот они вступают во владение", — отметил журналист.

Стоит добавить, что вертолёты именно такой модели применялись для эвакуации американского посольства и южновьетнамских беженцев из Сайгона в апреле 1975 года. Эти же, по сообщению американских СМИ, ранее использовались Госдепартаментом США. На кадрах из ангара видно, что они едва ли в рабочем состоянии.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.